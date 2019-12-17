Son dakika… Sınırda kaçakçılık operasyonu: 37 memura gözaltı

Ticaret Bakanlığınca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye’ye İran’dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı da görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerine dahil olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. (DHA)