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Son dakika… Sınırda kaçakçılık operasyonu: 37 memura gözaltı

Türkiye-İran sınır kapısında görevli 37 memur hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlama 'çay' kaçakçılığı.

16:14 -
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Son dakika… Sınırda kaçakçılık operasyonu: 37 memura gözaltı

Ticaret Bakanlığınca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye’ye İran’dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı da görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerine dahil olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. (DHA)

Çay gözaltı İran operasyon son dakika Türkiye
Son güncelleme: 16:15 17.12.2019
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