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Son dakika… Şırnak’tan acı haber: Bir asker şehit oldu

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

16:24 -
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Son dakika… Şırnak’tan acı haber: Bir asker şehit oldu
Son güncelleme: android-time 16:47 21.08.2019
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