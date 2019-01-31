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Son Dakika… Şişli’de metro arızası giderildi! Seferler normale döndü

Son Dakika... Yenikapı seferini yapmakta olan metro aracı Şişli istasyonunda arıza yaptı. Arıza nedeniyle Yenikapı yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr
19:15 -
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Yenikapı istikametine seyir halinde olan bir metro aracı saat 18.30 sıralarında Şişli istasyonunda arıza yaptı.

FOTOĞRAFLAR / VİDEO: AYTAÇ AKYURT / SÖZCÜ

FOTOĞRAFLAR / VİDEO: AYTAÇ AKYURT / SÖZCÜ

Arıza sebebiyle metro istasyonlarında yoğun kalabalık oluştu.

FOTOĞRAFLAR / VİDEO: AYTAÇ AKYURT / SÖZCÜ

FOTOĞRAFLAR / VİDEO: AYTAÇ AKYURT / SÖZCÜ

İş çıkış saatlerine denk gelen arıza nedeniyle vatandaşlar çareyi otobüslerde buldu.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi.

Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü belirtildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferler Yenikapı-Şişli ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.

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Son güncelleme: android-time 19:38 31.01.2019
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