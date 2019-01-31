Son Dakika… Şişli’de metro arızası giderildi! Seferler normale döndü

Yenikapı istikametine seyir halinde olan bir metro aracı saat 18.30 sıralarında Şişli istasyonunda arıza yaptı.

Arıza sebebiyle metro istasyonlarında yoğun kalabalık oluştu.

İş çıkış saatlerine denk gelen arıza nedeniyle vatandaşlar çareyi otobüslerde buldu.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi.

Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü belirtildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferler Yenikapı-Şişli ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.