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Son Dakika… Şişli’de trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdılar

Şişli'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

23:17 -
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Görüntüler akşam saatlerinde Şişli’de kaydedildi. Otomobil sürücüsü ile diğer araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı. Okmeydanı’nda araçlarından inen iki kişi otomobildeki sürücüyü darp etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerin otomobilin ön kapılarını açarak, çift taraflı sürücüye saldırdıkları görülüyor. Yumruklarla sürücüye saldıran şüpheliler araya girmek isteyenlere aldırış etmiyor. Şüphelilerden biri hızını alamayıp, sürücüye tekmeler atıyor. Şüpheliler bir süre sonra çevredekilerin de araya girmesiyle otomobilden uzaklaşıyor.

DHA

Son güncelleme: android-time 23:24 07.07.2019
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