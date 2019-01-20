Soylu: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soylu, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp neler söylüyor. Madem böyle toplumu tahrik etmeye gidiyorsun, sana cevap verdik. Adam ol, sen de cevap ver. Ben bakan olarak yalan söylediğini söylüyorum. Neymiş, Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı’da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacakmış. Böyle milleti tahrik eden, millete yanlış bilgi veren, kamu sorumluluğundan uzak bir adamsın sen. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattığımızı da söylemek istiyorum. Öyle tahrik etmeye çalışacaksın, yanına kalacak? Kamu sorumluluğu olan bir kişi olacaksın, böyle yanlışlar da yanına kalacak? Ben yanlış yapıyorsam benim de yanıma kalmasın. Bu tip manipülasyonlara hiçbirimizin hakkı yok. Halkı böyle bölmenin, yalanlarla halkın değerleri üzerinden istismar edecek bir anlayışın, hukuk açısından elbetteki gerekli değerlendirmeleri yapılıp, ortaya konacaktır” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ın, “Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan’ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay’ı kazanabilecek durumda olabilecek” sözleri üzerine açıldığı öne sürüldü.

SAVAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Lütfü Savaş’tan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirten Savaş, “Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok” dedi.

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ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

İçişişleri Bakanı Süleyman Soylu, “26 Doğu ve Güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır” dedi.

Bakan Süleyman Soylu, “Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiyeyi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir” ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, “Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23’ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, “Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız ‘Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz’ seçim sürecince görev yapacaklardır” diye konuştu. AJANSLAR