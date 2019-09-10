Son dakika |Sözcü yazdı, vali okudu, 59 çocuk okullu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, merkezi yerleştirme sınavı olan Liselere Giriş Sınavı (LGS)'de tüm yerleştirme türlerinde yerleşemeyerek açıkta kalan yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla tüm illerde komisyonlar kurulmuştu.

Kocaeli'nde ise 4-5 Eylül'deki ek yerleştirmelerde de sınavsız öğrenci alan adrese bağlı anadolu liseleri de dolduğu için 59 öğrenci açıkta kalmıştı. Koceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce velilere tek tercih olarak Darıca'daki Şehit Murat Tevlim İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne açılacak ilave tek sınıfa çocuklarını kaydettirmeleri ve diğer anadolu liselerine sınıf ya da kontenjan verilmeyeceği ilan edilmişti.

Ailelerin ulaştığı sozcu.com.tr konuyla yakından ilgilenerek, hem haber yapıp hem de durumu yetkililere bildirdi. Özel bir nedenle izinli olduğu öğrenilen Vali Aksoy, gençlerin ve ailelerin yaşadığı mağduriyeti sozcu.com.tr'den okuyunca anında müdahale etti.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Hiçbir çocuğumuzun eğitim dışında kalmasını kabul edemeyiz. Ben ilk defa, böyle bir durum yaşandığını da, sizin sitenizden öğrendim. Bana böyle bir konu da anlatılmadı. Kimseye de çocuklarını şu ya da bu okula yazdırmaları yönünde bir talimatım da olmadı. Vali olarak, böyle bir sorun yaşandığını da sizin haberinizden öğrendim. Yayına kadar da bu durumdan haberim yoktu. Haberi görünce de Darıca Kaymakamımız'a talimat verdim. Sorunun çözümüne katkınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Sıkıntının yaşandığı ilçe Darıca'da Kaymakam Ömer Karaman'ı arayarak talimat verdiğini söyleyen Vali Aksoy, öğrencilerin okula kaydedilmesi için Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz'u da görevlendirdi. Öğrenci velilerinden Kemal Çevik de Vali Hüseyin Aksoy'un talimatıyla kaymakamlığa davet edildiğini anlatarak, “Okulun ilk günü kızım okula gidemediği için, okulsuz kaldığı için iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Milli Eğitim Bakanı dahil herkesi aradım. Çocuk evde stresten tırnaklarını yiyordu. Bütün çocuklar okula gidiyor kızım ve kızım akranı toplam 59 çocuk okul dışında kalmıştı. Size ulaştığımızda büyük bir ilgiyle sorunun çözümüne odaklandınız. ‘Devletimiz büyüktür, kimse açıkta kalmaz' dediğinizde biz umudumuzu kaybetmiştik. Sonra Valimiz Hüseyin Aksoy bey talimat verdiğini 59 çocuğun ailesiyle de bizzat görüşüldüğünü hatta en son seçenek olarak da kimsenin eğitim dışında kalmaması için açık lise önerildi. Biz çocuklarımız örgün öğretimin içinde olmalarını istediğimiz için her gün düzenli gidebilecekleri bir okul istedik” dedi.

Kaymakam Ömer Karaman'la saat 15:00'de görüşmeye alınan Baba Çevik; “Vali bey de Sözcü'den okumuş. Kaymakam bey de bizzat ilgileniyor. Aradı, çağırdı. Biri de benim kızım olan sona kalan 2 çocukla da özel ilgileniyorlar. Kaymakamımız Ömer Karaman bey, kızımızı gerekirse özel okula, bedelini biz ödeyerek bizzat elinden tutar yazdırırım. Hiçbir çocuğumuzun ne ağlamasına ne de eğitim dışında kalmasına devletimiz izin vermez.Ben de stresten bunalıma giren kızımın tekrar okula kavuşacak olmasının sevincini yaşıyorum. Tırnaklarını yiyor, son 5 gündür sürekli ağlıyordu. Sonunda yüzü gülecek. Sözcü'ye, devletimize minnettarız. Sesimizi duyurdunuz, sorunumuz çözüldü” dedi.