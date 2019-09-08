Son dakika… Süleyman Soylu’dan belediyelere kayyum açıklaması

İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili açıklamayı bugün yapacağını söyleyen Soylu, programda önce kayyumun kelime tanımını yaparak ardından da Güneydoğu’daki belediyelere kayyumlarla ilgili “Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. ” dedi.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir.”

Ayrıntılar gelecek…

İBB İÇİN NE DEMİŞTİ?

Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“BELEDİYE ŞOV YERİ DEĞİLDİR”

“Belediye şov yeri değil, israf söz konusuysa bakanlığa söylenir. Yenikapı’da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız. Bu kamu zararı oluşabilecek şekilde sergilenmiştir. Araçlar hizmetten çekilmiştir.”

“İSTANBUL’DA ALDIĞI OYU BÖLÜCÜLERE MEŞRUİYET TAŞIMAK İÇİN KULLANANLARA SORMAK LAZIM”

“Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi ve vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye’nin yıllarca canını acıtan, Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerime atmaya çalışanlara sormak lazım bu kadar açık ve net.