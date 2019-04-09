Son dakika: Suriye’de yaralanan askerimiz şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı bilgilendirmede Suriye’deki havan saldırısında yaralanan askerimizin şehit olduğu bildirildi.

MSB’den yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.