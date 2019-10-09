Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Suriye’den Nusaybin’e 9 roket düştü! Uyarılar peş peşe geldi

Suriye'nin Kamışlı kentinden teröristlerin attığı 9 roket, sınır hattındaki Mardin'in Nusaybin ilçesindeki farklı yerlere isabet etti. Kaymakamlık, belediye hoparlöründen vatandaşların sınır hattında uzak durmaları ve zemin katlara sığınmaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

21:08 -
Haberler Gündem

Suriye’nin Fırat Nehri’nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla Barış Planı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesine peş peşe Kamışlı kentinde bulunan YPG’li teröristler tarafından roketler atılmaya başlandı.

İLGİLİ HABERSon dakika: Barış Pınarı Harekâtı başladı! İşte ilk görüntüler...Son dakika: Barış Pınarı Harekâtı başladı! İşte ilk görüntüler...

Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu’na, biri Yeşilkent Mahallesi’nde bulanan Doğan Sitesi’ndeki 5’inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Erdoğan: Barış Pınarı Harekâtı başladıSon dakika... Erdoğan: Barış Pınarı Harekâtı başladı

VATANDAŞLARA ‘SINIRDAN UZAK DURUN’ UYARISI

Suriye’den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin’e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, ‘Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur’ anonsları yapıldı.

İLGİLİ HABERBarış Pınarı Harekâtı 'Koral' ile başladı!Barış Pınarı Harekâtı 'Koral' ile başladı!

Bu anonslarla birlikte özellikle sınır hattında yaşayan çoğu vatandaş yanlarına aldıkları bazı kıyafetlerle evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gitti. Vatandaşlar, can güvenlikleri olmadığı için evlerini terk ettiklerini ve yakınlarının yanında kalacaklarını söyledi.  DHA

Son güncelleme: 21:10 09.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more