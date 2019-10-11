Son dakika… Suruç’a havan saldırısı: İki kişi hayatını kaybetti

TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürerken teröristler de havanlarla sivilleri hedef alıyor.

Suriye’de YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermileri bu kez Şanlıurfa’nın Suruç ilçesini hedef aldı.

Havan saldırı sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi.

DÜN DE 3 CAN KAYBI VARDI

Dün de hainler Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçelerine saldırmıştı. Saldırılarda biri 9 aylık bebek, ikisi 11 yaşında çocuk, üç kişi yaşamını yitirmiş, 45 kişi de yaralanmıştı.

SURUÇ’UN KARŞISI TOPLARLA DÖVÜLÜYOR

Gün içinde Suruç’a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı. Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Suruç’a yönelik havan saldırı sonrası, top atışları hızlandı.

Ayrıntılar geliyor…