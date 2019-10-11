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Son dakika… Suruç’a havan saldırısı: İki kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik düzenlediği havan mermili saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası ilçede güvenlik güçleri alarma geçti...

16:04 -
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Son dakika… Suruç’a havan saldırısı: İki kişi hayatını kaybetti

TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürerken teröristler de havanlarla sivilleri hedef alıyor.

Suriye’de YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermileri bu kez Şanlıurfa’nın Suruç ilçesini hedef aldı.
Havan saldırı sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Foto: AA

DÜN DE 3 CAN KAYBI VARDI

Dün de hainler Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçelerine saldırmıştı. Saldırılarda biri 9 aylık bebek, ikisi 11 yaşında çocuk, üç kişi yaşamını yitirmiş, 45 kişi de yaralanmıştı.

Havan saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerin başında feryat etti. Foto: AA

SURUÇ’UN KARŞISI TOPLARLA DÖVÜLÜYOR

Gün içinde Suruç’a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı. Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Suruç’a yönelik havan saldırı sonrası, top atışları hızlandı.

Ayrıntılar geliyor…

PKK son dakika Terör terör örgütü
Son güncelleme: 16:24 11.10.2019
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