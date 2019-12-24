Son dakika tatil haberi: Valilik açıkladı! Adana’da 4 ilçede okullar tatil ilan edildi

Adana'da okullar bugün tatil ilan edildi. Adana Valiliği şiddetli yağış ve sel uyarısı üzerine tatil açıklaması yaptı. Yarın okullar tatil olacak mı sorusu ise henüz yanıt bulmuş değil.

VALİ AÇIKLADI: 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

ADANA HAVA DURUMU

METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Adana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, Yüreğir ilçesinde yapılan ölçümler sonunda yağışın tahminler ölçüsünde gerçekleştiğini kaydetti. Aygün, şiddetli yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.

‘TURUNCU KOD' VERİLDİ

Öte yandan meteoroloji uyarı merkezinde; Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya bölgesi için ‘turuncu kod' verildi. Sıklıkla görülmeyen durumlarda verilen uyarı, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor. Uyarıda, tedbirli olunması ve güncel meteorolojik koşullar ile tahminlerin takip edilmesi konusunda bilgi veriliyor. AJANSLAR