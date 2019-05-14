Son dakika… TBMM’de rehine krizi! Yakalandılar

Meclis'te HDP'li milletvekilleri ve bir grup kadın, cezaevindeki açlık eylemlerine destek için HDP Grup Salonu'nda eylem yaptı. Aynı saatlerde Mulla Zincir ile Eylem Yücel de, Dikmen kapısından Meclis'e girmek istedi. Zincir ve Yücel CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyarete geldiklerini söylediler.

5 YILDIR YASAKLI

Meclis görevlileri, iki kişiyi içeri almadan önce inceleme yaptı ve i kayıtlarda Eylem Yücel'in 2015 yılında Meclis'te pankart açtığı ve TBMM'ye giriş yasağı olduğunu belirledi. Görevliler, tahditli olan Yücel’e içeri giremeyeceğini bildirirken, diğer eylemci Zincir yanında bulunan ve ucunda kesici alet olan bir kalemle görevlilere saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri iki teröristi de etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

BOŞ DÜZENEK

Eylem Yücel'in çantasında da ‘bomba düzeneğine benzeyen bantlanmış telli siyah bir kutu' bulundu. Ancak yapılan kontrolde düzeneğin içinin boş olduğu belirlendi. Her iki teröristin, DHKP-C üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından kaydı olduğu ve haklarında kamu davası açıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da olaydan sonra şu açıklamayı yaptı:

”TBMM Ziyaretçi Kabulüne gelerek görevli personele ucunda jilete benzer madde sarılı kalem ile saldıran Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli şahıslar TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilerek yakalanmışlardır. Eylem Yücel’in yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada bomba düzeneğine benzeyen ve dışarısında kablolar bulunan bantlanmış siyah kutu bulunmuş, uzmanlarca yapılan kontrolde içerisinin boş olduğu anlaşılmıştır. Adı geçen şahısların yapılan UYAP/ARŞİV tetkikinde; DHKP/C terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçlarından bir çok suç kaydının olduğu ve haklarında açılmış kamu davalarının bulunduğu tespit edilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmışlardır”