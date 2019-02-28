Son dakika: Tek günlük bahar ve 50 cm kar! | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Yurdun batı ve güney kesimleri yarın adeta baharı yaşayacak, hava sıcaklıkları hızla yükselecek, Edirne’de gündüz sıcaklıkları 18 dereceye ulaşırken, İzmir ve Balıkesir 15, İstanbul 12 derece olacak. Doğuda ise soğuklar ve kar kendini göstermeye devam ediyor. Ağrı’da gündüz sıcaklıkları bile -7’nin üzerine çıkmayacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU’YA 50 CM KAR UYARISI

Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın kuzeydoğu kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak’ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.