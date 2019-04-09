Son Dakika… TEM Otoyolu’nda minibüs, TIR’a çarptı: 5 ölü, 6 yaralı

Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Minibüs, TIR’ın altına girdi.

Feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. Kazada Selma Atız (28), Kazım Atız (65), Miraç Atız (5), Deniz Atız (8), Sevim Keskin (30) ve Amzo Atız (63) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi.

GAZİANTEP’DEN İSTANBUL’A TAZİYE ZİYARETİNE GİDİYORLARDI

Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Bedirhan Atız ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Minibüste bulunan akrabaların Gaziantep’den İstanbul’a bir yakınlarına taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazanın, TIR’ın aniden sol şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR’ın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasını sürdürdürğü otoyolun İstanbul istikametinde

trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. AJANSLAR