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Son dakika… THY’nin İstanbul-İzmir seferi iptal oldu

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı-İzmir seferini yapan yolcu uçağı kalkışa hazırlandığı sırada olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle sağa doğru kaydı. Sefer iptal oldu.

00:16 -
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Son dakika… THY’nin İstanbul-İzmir seferi iptal oldu

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan İzmir’e gidecek olan uçağı kalkış hazırlandığı sırada olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle sağa doğru kaydı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu kalkıştan vazgeçtiğini yaptığı anonsla duyurdu. Olay nedeniyle İzmir seferi iptal edildi.

HEM SİZİN HEM BİZİM EMNİYETİ İÇİN

Pilot, yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta şunları söyledi:

Hareket etmek için gazı açmış olduğumuzda uçak mütemadiyen sağa doğru kaymaktaydı. Dolayısıyla bu şekilde operasyona devam edilmesinin tamamıyla emniyetsiz olduğunu düşünerek sizin şahsi emniyetiniz ve aynı zamanda genel sivil havacılık kuralları nedeniyle bulunduğumuz pozisyonda motor kapatmış bulunmaktayız. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:20 24.02.2019
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