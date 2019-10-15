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Son dakika… Trump’ın ardından Esper’den de yaptırım mesajı!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından "Önümüzdeki hafta NATO'da müttefiklerimize toplu ve bireysel diplomatik-ekonomik önlemler alma yönünde çağrı yapacağım" ifadelerini kullandı.

00:12 -
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Son dakika… Trump’ın ardından Esper’den de yaptırım mesajı!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları duyurmasının ardından bir açıklamada bulunarak Barış Pınarı Harekâtı’nı eleştirdi.

Türkiye’nin Suriye’deki eylemlerinin IŞİD ile mücadeleyi aksatacağını söyleyen Esper, “Türkiye’nin operasyonu çok sayıda tehlikeli IŞİD’linin serbest kalmasına yol açtı. Türkiye’nin sorumsuz eylemleri yüzünden askerlerimize yönelik risk kabul edilemez düzeye ulaştı. ABD askeri personelinin çekilmesi planını uyguluyoruz” dedi.

Esper, açıklamasında “IŞİD’in yeniden ortaya çıkma ihtimali, olası savaş suçları ve insani kriz dahil operasyonun sonuçlarının sorumluluğu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aittir” ifadelerine yer verdi.

 

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Son güncelleme: 00:21 15.10.2019
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