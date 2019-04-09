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Son dakika: TSK’dan Yunanistan’ın iddiasına videolu yanıt

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği tatbikatlar nedeniyle yunusların ölümlerinde artış yaşandığı şeklinde Yunan basınında çıkan iddialara videolu yanıt geldi.

21:09 -
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TSK akşam saatlerinde bir video yayınlayarak Yunan basınında çıkan asılsız iddialara yanıt verdi.

Yunan basını Ege Denizi’nde TSK’nın düzenlediği tatbikatlar nedeniyle yunusların ölümlerinde artış yaşandığını öne sürmüştü. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden bu iddialara videolu yanıt verildi.

MSB mesajında, “İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 21:10 09.04.2019
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