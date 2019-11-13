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Son dakika… Şanlıurfa’daki tugay komutanlığında patlama!

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında art arda patlamalar meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Erim, patlamada 5 personelin yaralandığını açıkladı.

23:15 -
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Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi.

Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Erim, yaptığı açıklamada patlamanın cephanelikte meydana geldiğini ve 5 personelin yaralandığını söyledi. Vali Erim, yaralanan personellerin bilincinin açık sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

AYRINTILAR GELİYOR…

patlama Sağlık Şanlıurfa son dakika
Son güncelleme: 23:31 13.11.2019
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