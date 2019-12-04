Son dakika: Türkiye beyaza büründü! Kar ne kadar sürecek?

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı hava birçok noktada etkili oluyor. Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.

Manisa’nın Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. 1470 rakımlı Akçakertik ve Türkmen Tepe mevkilerinde etkisini artıran kar sonucu, yüksek kesimlerde kısa sürede bembeyaz bir görüntü oluştu. Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar küreme araçları ile yol temizleme çalışması yaptı.

Kuzey Ege’de yılın ilk karı Kazdağları’na yağdı. Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesinde Kazdağları’nın Hanlar ve Eybek bölgesinde sabah başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Kar yağışının yarın etkisini azaltması bekleniyor ancak doğu bölgelerde kar bir süre daha devam edecek. Hafta sonuyla birlikte soğuk ve yağışlı hava dalgası yurdu terk edecek.