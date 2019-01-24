Son Dakika… Erdoğan’dan Maduro’ya destek

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımda şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve ‘Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız’ dedi.

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Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır.”

Kalın, mesajının sonunda “#WeAreMADURO” etiketine de yer verdi. AA