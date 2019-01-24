Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Erdoğan’dan Maduro’ya destek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." ifadesini kullandı.

02:31 -
Haberler Gündem
Son Dakika… Erdoğan’dan Maduro’ya destek

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımda şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve ‘Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız’ dedi.

İLGİLİ HABERSon dakika | Maduro ABD ile bütün ilişkileri kestiğini açıkladıSon dakika | Maduro ABD ile bütün ilişkileri kestiğini açıkladı

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır.”

ibrahim-kalin-twitter

Kalın, mesajının sonunda “#WeAreMADURO” etiketine de yer verdi. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 05:17 24.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more