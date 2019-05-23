Son dakika… Erik çekirdeği için çocuğu döve adama 15 buçuk yıl hapis talebi

İstanbul Tuzla'da, 28 Nisan günü, erik yiyen 11 yaşındaki M.Y.K.'nın attığı çekirdeğin aracına isabet etmesi nedeniyle, aracından inerek küçük çocuğu öldüresiye döven ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ufuk Özüdoğru (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ORMANA GÖTÜRDÜ, YOLDAN GEÇEN KADIN KURTARDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, arkadaşlarıyla erik toplayan M.Y.K. (11), çekirdekleri yola doğru attığı sırada, çekirdek Ufuk Özüdoğru'nun aracına isabet etti. Çocuğa tekme ve tokat atmaya başlayan Özüdoğru, ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür' dedi. Diğer çocukları bulamayan Özüdoğru, küçük M.Y.K.'yı ormanlık alana götürdü. Yoldan geçen G.K. isimli kadın ise ‘ne yapıyorsun, polise haber vereceğim' diye bağırarak küçük çocuğu Özüdoğru'nun elinden kurtardı.

“BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM”

Kırmızı ışık nedeniyle durduğunu söyleyen Ufuk Özüdoğru, savcılığa şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde, çocukların aracına taş attığını gördüğünü ve bağırdığını söyledi. Çocukları yakalamak için peşlerine düştüğünü öne süren şüpheli, bir anlık sinirle vurduğunu, amacının darp etmek olmadığını söyledi. Öte yandan M.Y.K'nın diğer çocukların ormanda olduğunu söylemesi üzerine ormana gittiklerini anlatarak, pişman olduğunu söyledi.

“O DA BENİM ARABAMA TAŞ ATMAYACAKTI…”

Çocuğu kurtarak G.K. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, evindeyken çocuğun bağırma seslerini duyduğunu çocuğa ‘bak sana daha neler yapacağım’ dediğini, kimsenin müdahale etmemesi üzerine aşağıya indiğini anlattı. Çocuğu bırakmasını söylediğinde isse ‘o da benim arabama taş atmayacaktı' diye cevap verdiğini söyledi.

SUÇ İŞLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMESİ DİKKATE ALINARAK…

Çocuğun 11 yaşında olduğunu ve adli sicil kaydı incelenen şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini dikkate alan savcılık, üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Savcılık, Ufuk Özüdoğru'nun “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Çocuğu darp eden Ufuk Özüdoğru, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SERBEST BIRAKILMIŞ, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Özüdoğru hakkında konutu terk etmemek ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. Savcılığın adli kontrol kararına itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Özüdoğru, 2 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.