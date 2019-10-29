Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Tuzla’da yine ‘koku’ alarmı!

İstanbul, Tuzla'da bir atık su kanalından gelen kimyasal koku alarmı verildi.

15:29 -
Haberler Gündem
Son dakika… Tuzla’da yine ‘koku’ alarmı!

Tuzla’da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor. İHA

istanbul son dakika
Son güncelleme: 15:46 29.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more