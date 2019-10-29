Son dakika… Tuzla’da yine ‘koku’ alarmı!

Tuzla&#8217;da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor. İHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-tuzlada-yine-koku-alarmi-5418220","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-tuzlada-yine-koku-alarmi-5418220","pageType":"yazi","pageIdentifier":5418220,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5418220,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-tuzlada-yine-koku-alarmi-5418220/","headline":"Son dakika&#8230; Tuzla&#8217;da yine &#8216;koku&#8217; alarmu0131!","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["istanbul","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"dayas","dateCreated":1572352198,"datePublished":1572352198,"dateModified":1572353167,"info":"{"seo_news":"false"}"});