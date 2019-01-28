Son dakika… Tuzla’da gemideki yangın! 2 ölü, 1’i ağır 11 yaralı

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, “Tuzla’daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 Posedion isimli gemide meydana gelen yangın, 110 İtfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır” denildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile paylaşılan bilgi notunda 2 işçinin öldüğü belirtildi.

Bilgi notunda, “28 Ocak 2019 günü 14.45 civarında Tuzla Tersanesi’nde Hong Kong bandıralı Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı yapıldığı esnada patlama meydana geldiğinin öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, alınan ilk bilgilere göre adı geçen gemide çalışan Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü adlı iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, patlama sebebiyle vücutlarında çeşitli derecelerde yanık oluşan 10 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu” ifade edildi.

Olaydan sonra Başsavcılık tarafından derhal harekete geçildiği belirtilen bilgi notunda, kolluk ekibine olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, sorumluların tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması talimatı verildiği belirtildi.

Bilgi notunda, olayın meydana geliş sebebi ve sorumluların tespiti amacıyla soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. DHA