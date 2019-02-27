Son dakika… Tuzla’daki kokuyla ilgili flaş gelişme

Tuzla'da dün sabah saatlerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ağır bir kokunun etkili olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çevreyi kasten kirletmek” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, meydana gelen kokuyla ilgili atık su nakliyatı yaptığı tespit edilen vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından vidanjör sürücüsü C.A. Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.