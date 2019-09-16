Son dakika… Üçlü Suriye zirvesi başladı! Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve kalıcı barış için daha fazla sorumluluk almalıyız.

Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.

Astana Platformu, Suriye’deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.

Ankara Zirvesi’nin Astana sürecine yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum.

Suriye’de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz.

Fırat’ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız.

Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız.

Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur.

AYRINTILAR GELİYOR…