Son dakika… Uludağ yanıyor!

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Fidye Kızık köyü yakınlarında saat 07.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 100 itfaiyeci ve arazözler ile müdahale edilen yangına, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos ve arazinin eğimli olması nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor. (DHA/İHA)