Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika | Uludağ’da telesiyej arıza yaptı! Eksi 15’te mahsur kaldılar

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da telesiyej arızası nedeniyle 11 kişi mahsur kaldı. Eksi 14 derecede 1 saati aşkın süredir mahsur kalan tatilciler başlatılan çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

android-time 20:09
Haberler Gündem
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da telesiyej arızası nedeniyle 11 kişi mahsur kaldı. Eksi 14 derecede 1 saati aşkın süredir mahsur kalan tatilciler başlatılan çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

Uludağ Ikinci Oteller Bolgesinde Faaliyet Gosteren bin 800 metre uzunlugundaki telesiyejde saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi.

Kurtarma ekipleri olaya müdahale ediyor. DHA

Kurtarma ekipleri olaya müdahale ediyor. DHA

Telesiyejin durması üzerine içerisinde bulunan birçok kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bolgeye Jandarma Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hava sıcaklığının eksi 15 derecede olduğu bölgede sis ve fırtınanın hakim olduğu ifade edildi. Zor şartlar altında çalışmalara başlayan ekipler, 11 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 20:5216.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar