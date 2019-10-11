Son dakika… Valilik acı haberi duyurdu! 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralı

Mardin Nusaybin'e YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı.

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HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü.

VALİLİK AÇIKLADI

Mardin Valiliği’nden gelen açıklamada, Nusaybin’deki havan saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SURUÇ’A DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa Suruç’taki sivillere yönelik düzenlediği havan mermili saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetmişti.

DÜN DE 3 CAN KAYBI VARDI

Dün de hainler Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçelerine saldırmıştı. Saldırılarda biri 9 aylık bebek, ikisi 11 yaşında çocuk, üç kişi yaşamını yitirmiş, 45 kişi de yaralanmıştı.