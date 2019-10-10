Son dakika: Yalova’da 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi | Son depremler

Yalova açıkları saat 19:52’de 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem Yalova çevresindeki illerden hissedilirken İstanbul’da birçok ilçe depremi hissetti. Depremin ardından aynı noktada 2.8’lik bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen son depremlere dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine haberimizden erişebilirsiniz.



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER