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Son dakika: Yalova’da 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi | Son depremler

Son dakika! Yalova açıklarında deprem meydana geldi. AFAD "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." açıklamasında bulundu. 4.1'lik depremin ardından Yalova yakınlarında 2.8 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

19:56 -
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Son dakika: Yalova’da 4.0 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi | Son depremler

Yalova açıkları saat 19:52’de 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem Yalova çevresindeki illerden hissedilirken İstanbul’da birçok ilçe depremi hissetti. Depremin ardından aynı noktada 2.8’lik bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen son depremlere dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine haberimizden erişebilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem istanbul son dakika son depremler Yalova
Son güncelleme: 20:18 10.10.2019
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