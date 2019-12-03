Son dakika: Yarına hazır olun! Kar batıya yaklaşıyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
YARINA DİKKAT! SOĞUK YURDU SARACAK
Yarın etkisini artıracak olan soğuk ve yağışlı havayla beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul’da bugün 15 derece dolaylarında olan hava sıcaklığı yarın en yüksek 9 derece hissedilecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı bulutlu 19
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 16