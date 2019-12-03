Son dakika: Yarına hazır olun! Kar batıya yaklaşıyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YARINA DİKKAT! SOĞUK YURDU SARACAK

Yarın etkisini artıracak olan soğuk ve yağışlı havayla beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul’da bugün 15 derece dolaylarında olan hava sıcaklığı yarın en yüksek 9 derece hissedilecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 16