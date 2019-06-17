Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yayın sonunda aile fotoğrafı çektirildi

Tarihi İmamoğlu-Yıldırım yayını sonrası adaylar ve aileleri ortak fotoğrafta birleşti.

00:28 -
Haberler Gündem
Son dakika… Yayın sonunda aile fotoğrafı çektirildi

İsmail Küçükkaya’nın yönettiği tarihi Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak canlı yayını sonrasında aileler ve Küçükkaya bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERSon dakika! Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor!Son dakika! Sosyal medya İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınıyla çalkalanıyor!İLGİLİ HABERSon dakika... Tarihi yayındaki beden dillerini uzman isim SÖZCÜ'ye değerlendirdi!Son dakika... Tarihi yayındaki beden dillerini uzman isim SÖZCÜ'ye değerlendirdi!İLGİLİ HABERSon dakika! Uğur Dündar'dan 'İmamoğlu-Yıldırım yayını' değerlendirmesiSon dakika! Uğur Dündar'dan 'İmamoğlu-Yıldırım yayını' değerlendirmesiİLGİLİ HABERÜnlü gazeteciden çok konuşulacak Binali Yıldırım tweetiÜnlü gazeteciden çok konuşulacak Binali Yıldırım tweetiİLGİLİ HABERBinali Yıldırım'a Sayıştay raporu tepkisi!Binali Yıldırım'a Sayıştay raporu tepkisi!İLGİLİ HABERBerna Laçin'in Binali Yıldırım tweeti ortalığı salladıBerna Laçin'in Binali Yıldırım tweeti ortalığı salladıİLGİLİ HABERKüçükkaya Yıldırım'a sormadı Fırat Tanış tepki gösterdiKüçükkaya Yıldırım'a sormadı Fırat Tanış tepki gösterdi
Son güncelleme: android-time 00:30 17.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more