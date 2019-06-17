Son dakika… Yayın sonunda aile fotoğrafı çektirildi

İsmail Küçükkaya’nın yönettiği tarihi Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak canlı yayını sonrasında aileler ve Küçükkaya bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
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