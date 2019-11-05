Son dakika: Yaz geri döndü! Hava sıcakları 27 dereceye ulaşacak… | Hava durumu tahminleri

Kasım ayının ortaları yaklaşırken Türkiye adeta yazı yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişe geçecek ve yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Antalya ve Mersin’de sıcaklar cuma günü 27 dereceye kadar yükselecek.

KASIM ORTASINDA YAZ YAŞANACAK

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu haritasına göre yarından itibaren yurdun genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MUĞLA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.