Son dakika… Meclis’te yeğen Öcalan gerilimi!

HDP'li Ömer Öcalan'ın “Çin'de Uygur Türklerine yapılan zulüm politikasının karşısına açık yüreklilikle çıkıp Çin yetkililerine anlatamıyorsunuz çünkü bu ülkede Kürtlere yaptığınız hakaret, zulüm, iradesini gasp etme önünüze çıkacaktır” sözleri AKP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu.

Enerji Bakanlığı bütçesinde yaşanan tartışmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

Fahrettin Yokuş (İYİ Parti): Yediğin ekmeğe içtiğin suya yazıklar olsun!

Ayhan Erel (İYİ Parti): Urfa’da kimin namazına orucuna engel oldular?

Ömer Öcalan: (HDP) Biz bin yıllardır bu coğrafyada yaşıyoruz.

Olcay Kılavuz (MHP): Ahlaksızlar, bu memlekette her türlü hainliği yapan sizsiniz. Allah’tan kork utanmaz… Bu ülkedeki bu kadar özgürlük, demokrasi hangi ülkede var be…

Ömer Öcalan: İnsan biraz utanır arkadaşlar, Kürtlerden utanır.

İbrahim Aydemir (AKP): Ya sen kimsin ki Kürtler adına konuşuyorsun? Sen Kürt bile değilsin.

Olcay Kılavuz (MHP): Hangi ülkenin Parlamentosunda bu millete hainlik yapanın konuşma hakkı olacak?

İbrahim Aydemir (AKP): Sen Kürt bile değilsin, Kürtler adına konuşma…

Osman Öcalan: Kürt doktorunuzdan, Kürt kasabınızdan utanmanız lazım.

ALLAHSIZ, KİTAPSIZLAR

Kılavuz (MHP): Utanmaz herif, PKK terör örgütü… Allahsız, kitapsızlar.

Aydemir (AKP): Kürtlerle ne ilgin var senin? Kürtler size lanet okuyor.

Öcalan (HDP): Kürtçeye saldıran bir devlet gerçekliği var, bunu söylüyoruz.

Aydemir (AKP): Kürtleri katleden sizsiniz.

Kılavuz (MHP): Bebek katilleri, onlar terör örgütü PKK’dır.

Yokuş (İYİ Parti): Kürtlerin yüz karası.

Kılavuz (MHP): Hainlikten başka bir şeyiniz var mı? Bebek katilleri.

Aydemir (AKP): Kürtlerin düşmanısın sen. Kürt düşmanısınız siz.