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Son dakika… Meclis’te yeğen Öcalan gerilimi!

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın Meclis’te yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Türkiye’nin Uygur Türklerine yapılan zulüm nedeniyle Çin’e sessiz kaldığını savunan Öcalan, Kürtlere de hakaret edildiğini öne sürdü. AKP, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri “Yazıklar olsun, utanmaz herif, bebek katili, Allahsız kitapsızlar” diye tepki gösterdi.

Veli TOPRAK
16:28 -
Haberler Gündem
Son dakika… Meclis’te yeğen Öcalan gerilimi!

HDP'li Ömer Öcalan'ın “Çin'de Uygur Türklerine yapılan zulüm politikasının karşısına açık yüreklilikle çıkıp Çin yetkililerine anlatamıyorsunuz çünkü bu ülkede Kürtlere yaptığınız hakaret, zulüm, iradesini gasp etme önünüze çıkacaktır” sözleri AKP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu.

FOTO:SÖZCÜ – Zekeriya ALBAYRAK/ HDP milletvekili Ömer Öcalan

Enerji Bakanlığı bütçesinde yaşanan tartışmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

Fahrettin Yokuş (İYİ Parti): Yediğin ekmeğe içtiğin suya yazıklar olsun!

Ayhan Erel (İYİ Parti): Urfa’da kimin namazına orucuna engel oldular?

Ömer Öcalan: (HDP) Biz bin yıllardır bu coğrafyada yaşıyoruz.

FOTO:SÖZCÜ – Zekeriye ALBAYRAK/ MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz

Olcay Kılavuz (MHP): Ahlaksızlar, bu memlekette her türlü hainliği yapan sizsiniz. Allah’tan kork utanmaz… Bu ülkedeki bu kadar özgürlük, demokrasi hangi ülkede var be…

Ömer Öcalan: İnsan biraz utanır arkadaşlar, Kürtlerden utanır.

İbrahim Aydemir (AKP): Ya sen kimsin ki Kürtler adına konuşuyorsun? Sen Kürt bile değilsin.

Olcay Kılavuz (MHP): Hangi ülkenin Parlamentosunda bu millete hainlik yapanın konuşma hakkı olacak?

İbrahim Aydemir (AKP): Sen Kürt bile değilsin, Kürtler adına konuşma…

Osman Öcalan: Kürt doktorunuzdan, Kürt kasabınızdan utanmanız lazım.

FOTO:SÖZCÜ – Zekeriya ALBAYRAK

ALLAHSIZ, KİTAPSIZLAR

Kılavuz (MHP): Utanmaz herif, PKK terör örgütü… Allahsız, kitapsızlar.

Aydemir (AKP): Kürtlerle ne ilgin var senin? Kürtler size lanet okuyor.

Öcalan (HDP): Kürtçeye saldıran bir devlet gerçekliği var, bunu söylüyoruz.

Aydemir (AKP): Kürtleri katleden sizsiniz.

Kılavuz (MHP): Bebek katilleri, onlar terör örgütü PKK’dır.

Yokuş (İYİ Parti): Kürtlerin yüz karası.

Kılavuz (MHP): Hainlikten başka bir şeyiniz var mı? Bebek katilleri.

Aydemir (AKP): Kürtlerin düşmanısın sen. Kürt düşmanısınız siz.

AKP Bebek Çin demokrasi HDP İbrahim Aydemir İYİ Parti Meclis Mersin MHP PKK Şanlıurfa son dakika Sözcü Terör terör örgütü terörist Türkiye
Son güncelleme: 16:41 12.12.2019
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