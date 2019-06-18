Yeni Akit yazarı Alan’a saldıranlar tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K’nin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındı.

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Şüpheliler ifadelerinde, Ankara’da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul’a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan’ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

İfadeleri tamamlanan zanlılar, savcılık tarafından “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Şüpheliler Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahla kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.

MUHALİF GAZETECİLERE SALDIRANLAR SERBEST KALMIŞTI

Son dönemde muhalif gazetecilere yönelik saldırılar ve saldıran isimlerin mahkeme tarafından serbest bırakılması tartışmalara neden olmuştu.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ ve Oda TV yazarı Sabahattin Önkibar'a yönelik düzenlenen saldırılar sonrası gözaltına alınan isimler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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GENERALLERE HAKARET ETMİŞTİ

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, canlı yayında Ali Tarakçı ile girdiği tartışmada “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” ifadelerini kullanmıştı. Alan'ın bu sözleri büyük tepki çekmişti.

AA