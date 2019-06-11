Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliği sürekli hale getiren ve askerlik süresini 6 ay olarak sınırlayan 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin ayrıntılarını, milletvekillerine anlattı. Yılmaz sunumunun ardından, sorulara yanıt verdi. Toplantıda milletvekillerinin, bedelli askerlikte yaş kriterinin, kademeli olarak yapılması önerisini dile getirdiği öğrenildi. İlk etapta alınacak 145 bin bedelli için kurada, bakayalar ile yaşlı olanlara öncelik verilmesi önerisi de yapıldı.

Bazı milletvekillerinin, teklifin yasalaşmasının ardından yaklaşık 130 bin askerin terhis olmasının, birliklerde sıkıntı yaşatıp yaşatmayacağına dair endişelerini de dile getirdikleri belirtildi. Komisyon Başkanı Yılmaz’ın da bu durumun kışlalarda sıkıntı yaratmayacağını söylediği kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİK TARTIŞMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifine ilişkin, “Genelkurmay Başkanlığı’nın teklifi ve MGK’nın onay şartları maddeye eklenirse Cumhurbaşkanına askerlikten muaf yetkisi verilebilir. Düzenlemedeki madde bu şekilde değiştirilirse bizim bir itirazımız olmayacak.” dedi.

Yeni düzenlemenin en önemli maddelerinden birinin 45. madde olduğuna işaret eden Özkoç, “Bu madde 1970’li ve 1984 yıllarında olan bir madde ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldikten sonra bu madde güvencesiz kalmıştır, altı boşaltılmıştır. Bu madde Cumhurbaşkanına, 20 yaşın üstündeki, istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor. Eski düzenlemede Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı şartı vardı ancak yeni teklifte Genelkurmay Başkanlığının teklifi ortadan kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu zaten olmadığından doğal olarak bu şartta da ortadan kalkmış oluyor.” diye konuştu.

Bu maddeye şerh koyduklarını dile getiren Özkoç, “Eğer Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve MGK’nin onayı şartları maddeye eklenirse Cumhurbaşkanına askerlikten muaf yetkisi verilebilir. Eğer düzenlemedeki maddeyi bu şekilde değiştirirse bizim bir itirazımız olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, bedelli askerlik konusunda rakamların telaffuz edilmesinin askerlik onuru açısından sıkıntılı bir durum olduğunu belirterek, yeni düzenleme ile bedelli askerliğin sistem içine yerleştirildiğini, bu konuda da çekincelerini ilettiklerini vurguladı.

Engin Özkoç, erken terhise bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlara da işaret ederek, şunları söyledi:

“Şu anda 250 bin olması gereken kadro yüzde 70 civarında. Türk Silahlı Kuvvetleri halen tam kadro ile çalışamazken bu yasanın çıkması durumunda kadro yüzde 30’a inmiş olacak. Yani erken terhislerden sonra askerdeki yükümlülerin sayısı yüzde 30’a inecek. Ortadoğu gibi sıkıntılı bir coğrafyada, ABD ve Rusya ile silah konusunda sıkıntı yaşadığımız bu dönemde ordumuzun sayısının azaltılmasının ne tür sonuçlar doğurabileceğine ilişkin çekincelerimiz var. Bu çekincelerimizi söyledik.”

Bedelli askerlik konusunda parası olanın askerliği yapmaması ve sadece belirli bir kesimin bundan yararlanmasının söz konusu olmayacağını aktaran Özkoç, gelir durumuna göre bir kademelendirmenin yapılmasını önerdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’daki açıklamalarına ilişkin bir soruya Özkoç, “Her şeyden önce siyasetçilerin samimi ve dürüst olması gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde bir oy fazla almak için söylediği sözler manidardır. Bu açıklamalar, kendilerinin ne kadar samimi ve dürüst olduklarını gösteriyor. Yeri geldiği zaman ‘Kürdistan’ yeri geldiği zaman ‘Sayın Öcalan’ diyen, yeri geldiği zaman da hakaret eden ve tarafının ne olduğu belli olmayan bir anlayış söz konusu.” yanıtını verdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ KANUN TEKLİFİ

Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır.

Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir.

Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.

Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

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