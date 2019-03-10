Son dakika: Yeni haftaya dikkat! Yaz havasına aldanmayın… İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahminleri!

Mart ayının gelmesiyle Türkiye’nin büyük kısmı bahar sıcaklıklarını yaşamaya başladı. Son dakika tahminlerine göre devam eden sıcaklar yeni haftada bir süreliğine bölünecek. Salı günü yurdun batısını etkisi altına alacak yağmurlu hava hafta sonuna kadar sürecek. Hafta ortasında hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşanacak.

HAFTA ORTASINA DİKKAT!

Hafta sonu İstanbul’da 20 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar salı gününden itibaren yağışların da etkisiyle düşecek. Yağışlar yurdun birçok noktasında yağmur olarak gözlenecek, perşembe günü ise yurdun en doğusunda kar bekleniyor.

ISINAN HAVAYLA BİRLİKTE ÇIĞ RİSKİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.