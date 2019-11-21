Son dakika… Yeşilyurt Apartmanı soruşturması genişliyor

İstanbul Kartal'da, 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, 3 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan dava sürerken, olayda kusuru bulunduğu iddia edilen belediye çalışanları hakkındaki soruşturma da devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Binanın yıkılmasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle, ruhsatın verildiği 20 Ekim 1992 tarihiyle binanın yıkıldığı 6 Şubat 2019 tarihleri arasında Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde müdür ve mıntıka mühendisi olarak görevli şüphelilerin sayısı 16'dan 39'a yükseldi.

KAYMAKAMLIK 1998 SONRASINA SORUŞTURMA İZİN VERMEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında savcılık, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü birimindeki görevliler hakkında Kartal Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Ancak kaymakamlık ruhsat tarihi olan 1992 yılı ile binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılı arasında belediyede görev yapan 16 kişi hakkında soruşturma izni vermiş, bu tarih sonrasında ilgili birimde görev yapanlar hakkında ise izin verilmemişti.

SAVCI İTİRAZ ETTİ, SAYI YÜKSELDİ

Savcılık, binanın ruhsat aldığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar ilgili birimde çalışan tüm sorumlular hakkında soruşturma izni verilmemesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise savcının itirazını kabul etti ve şüpheli sayısı 16'dan 39'a ulaştı.

30 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında, 39 şüpheliden 30'unun ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, binayla ilgili kendilerine bir müracaat ve şikayet olmadığını, bu nedenle işlem yapmadıklarını söyledi.