Son dakika… Binali Yıldırım’dan ‘kazandık’ açıklaması!

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla’daki konutundan, Kavacık’taki çalışma ofisine gitti. Bir süre burada kalan Yıldırım, daha sonra AKP İstanbul İl Başkanlığına geçti. İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık” dedi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İstanbul halkına verdiği yetki için teşekkür eden Yıldırım, “İstanbullulardan, İstanbul’a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum ve inşallah İstanbul’u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve tüm teşkilat ile Cumhur İttifakı’nın diğer kanadı olan MHP İl Başkanına ve teşkilatına teşekkür etti. Yıldırım, “Sonuçlar İstanbul’umuz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler İstanbul.” diyerek, sözlerini tamamladı.