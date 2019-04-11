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Son dakika… Yıldırım’dan seçim açıklaması!

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Seçmen söyleyeceğini söyledi, artık söz YSK'nındır" dedi.

20:46 -
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Son dakika… Yıldırım’dan seçim açıklaması!

En son geçtiğimiz cuma günü açıklama yapan ve o günden sonra sessizliğe bürünen AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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“ARTIK SÖZ YSK'NINDIR”

YSK’nın kararını beklediğini ifade eden Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

İşte Yıldırım’ın o mesajı;

Son güncelleme: android-time 21:41 11.04.2019
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