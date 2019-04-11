Son dakika… Yıldırım’dan seçim açıklaması!

En son geçtiğimiz cuma günü açıklama yapan ve o günden sonra sessizliğe bürünen AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABER Binali Yıldırım'dan bir haftadır açıklama yok

“ARTIK SÖZ YSK'NINDIR”

YSK’nın kararını beklediğini ifade eden Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

İşte Yıldırım’ın o mesajı;