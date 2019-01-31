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Son dakika… Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

00:28 -
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Olay, 00.00 saatlerinde, Hasdal- Kemerburgaz yolu Göktürk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya-İstanbul arası sefer yapan özel bir firmaya ait otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu, yolcular otobüs içerisinde mahsur kaldı. Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlattı.

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2 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 21 YARALI

Olay yerine gelen ekipler devrilen otobüs içerisindeki vatandaşlara olay yerinde ilk müdahalesinin yaptıktan sonra çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Burada ambulans içerisinde 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 21 yolcu içerisinden de 3'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

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YERDE KÖPEK YATIYORDU

Olay yerinde yerde yatan bir köpek ise dikkat çekti. Şoförün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak otobüsün devrildiği ise iddialar arasında.
Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, otobüsü inceledikten sonra otobüs olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı. İHA

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Son güncelleme: android-time 01:35 31.01.2019
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