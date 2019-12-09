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Son dakika… Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yolcu otobüsü, hafif ticari araç ile çarpışıp şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

18:43 -
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Son dakika… Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Erzincan’da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

FOTO: AA – Erzincan’da yolcu otobüsü, hafif ticari araç ile çarpışıp şarampole yuvarlandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü ile 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

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Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi. AA

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Son güncelleme: 18:55 09.12.2019
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