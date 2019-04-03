AKP’nin başvurusuna CHP İstanbul İl Başkanı’ndan tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin başvurusu üzerine İstanbul’da geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuruya twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Kaftancıoğlu twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul halkı rahat olsun, verdikleri her oya, halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymayanlar; algı operasyonları ve hukuksuz yollarla halkın iradesine ipotek koyamayacaklarını görecekler! TAKİPTEYİZ.

Öte yandan YSK, İstanbul’da 7 ilçede oy sayımının durdurulmasını görüşmek üzere gece yarısı olağanüstü toplanmış, 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmıştı.