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Son dakika… YSK itiraz için kararını verdi! CHP ve AKP başvurdu…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçimleri için hazırlanan zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir açıklama yaptı. YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

16:00 -
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Son dakika… YSK itiraz için kararını verdi! CHP ve AKP başvurdu…

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesinin ardından bugün yapılan seçimlerde zarfların üzerine basılan mührün geçtiğimiz seçimlerde kullanılan mühür olması üzerine CHP, oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuru yaptı. Daha sonra AKP’de YSK’ya başvurdu. Söz konusu zarflardaki oyların seçmen iradesini sakatlamadığı yönündeki başvurularda her iki parti de oyların geçerli sayılmasını istedi. YSK Başkanı Sadi Güven bir açıklama yaparak oyların gecerli sayılacağını açıkladı.

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İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 17:11 23.06.2019
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