Son dakika… YSK itiraz için kararını verdi! CHP ve AKP başvurdu…

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesinin ardından bugün yapılan seçimlerde zarfların üzerine basılan mührün geçtiğimiz seçimlerde kullanılan mühür olması üzerine CHP, oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuru yaptı. Daha sonra AKP’de YSK’ya başvurdu. Söz konusu zarflardaki oyların seçmen iradesini sakatlamadığı yönündeki başvurularda her iki parti de oyların geçerli sayılmasını istedi. YSK Başkanı Sadi Güven bir açıklama yaparak oyların gecerli sayılacağını açıkladı.

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