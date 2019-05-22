Son dakika… Ekrem İmamoğlu’ndan gerekçe yorumu: Dağ fare doğurdu

Millet İttifakı’nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’daki yenileme seçimleri için seçim programını açıkladı ve seçim çalışmalarına başladı.

Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sunduğu bir canlı yayına katıldı.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

“Dağ fare doğurdu bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakını A.B, A.P gibi isimler yazılmış. Edebiyat dersinde eğer derse çalışmamışsanız sayfalarca yazı yazarsınız. Edebiyat öğretmeni de size koca bir sıfır verir. Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe.

Sonuca tesir etti deniyor ya. Bize bir oran verin rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım. 17 gündür bu işe çalışıyorsunuz. Alıp bu sandıkları istatistiki olarak döküp neden altına yazmadınız?

Eğer tesir varsa işinizi kolaylaştırın. Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı sayın Binali Yıldırım kaç oy aldı? Niye farazi konuşuyorsunuz. Sayın Yıldırım’ın aldığı oy belli İmamoğlu’nun aldığı oy belli.

Çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecek. İftira ettik diye. Bu ifitradır. Ben niye feryat ediyorum. Çaldılar? Kime çaldılar. Şimdi 2 kişiyiz odada çaldı diyeceğim. Kime diyeceğim? İki kişiyiz burada.

Gerekçeli karar değil gerekçesiz kararla insanların adalete olan duygularını yok edeceksiniz. Özür dileyecekler. Tövbe ederler mi etmezler mi bilemem kendilerine kalmış.

Ey YSK’daki demokrasiyi katleden insanlar: Zihinlerinizi netleştireceksiniz. Kamu görevlisi olmayan 700 küsür sandık. Sayım döküm cetveli olmayan 184 sandık. Mükerrer de olabilir. Ben 800 küsür sandık diyorum. Sonuca tesir edecek ne kadar oy var? Ben o sandıklarda 50 bin oy fark mı atmışım? Belki de sayın Yıldırım önde çıkmış.

Biz YSK’daki hukuk düzenine Türkiye’nin geleceğini düşünenen tüm hukukçuların katkılarıyla o 7 insanın eline kullanabilecekleri, şaibe üretebilecekleri durum vermemek için çalışıyoruz. Bu karar aslında 6 Mayıs’taki facia kadar önemlidir. Bir o kadar da yok hükmündedir, önemsizdir.

Türkiye’nin önüne sıkıntı koyuldu. Biz diyoruz ki 1: Emaneti geri alacağız. 16 milyon insanın emaneti gasp edildi. 2. AK Partili hemşehrimin yarın partisinde ya da bir başka partide siyaset yapabilmesi için mücadele edeceğiz.”

AHMET HAKAN İLE YAPILAN CANLI YAYIN

“Benim Ahmet Hakan’la şahsi bir sorunum yok. Davet ettiği için teşekkür ederim. Keza ordaki süreç içerisindeki tek tartırma konumuz bir belediye başkanını savunma durumuna geçmesi. Yani ben yanlış anlamayın programdan önce soruları soran bir siyasetçi değilim. Sayın Ahmet Hakan ile de oturduk sorularını cevapladık. Ancak kurumu aklamıyorum. Benim elimde pano var anlatım yapıyorum süreniz doldu dedi. Sayın Hakan bana süreniz doldu dedi. Bu programı siz yönetiyorsanız kararları siz mi verirsiniz yoksa rejiyi arayanlar mı yönetir bilmiyorum. Benden sonra 12’ye kadar yarım saat süre var sonrasında program yok. En azından sözünüzü bitirin Sayın İmamoğlu diyebilirlerdi. Sayın Hakan’ın yaptığı programlar tekrarı yayınlanan programlar. O gün saat gece 2 buçukta yayınlanıyor bunlar. Beni yayınlamadılar. Beni kimden kaçırıyorsunuz.”

YILDIRIM İLE KARŞI KARŞIYA CANLI YAYIN

“Ben her yerde söyledim. Oturalım konuşalım. İstanbul’u konuşalım. Kimi tercih ediyorsa tercih etsin. Bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa. Bundan ne zarar gelir.”

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