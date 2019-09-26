Son depremi uzmanlar değerlendirdi: Öncü mü artçı mı?

İstanbul’da gerçekleşen son depremle ilgili açıklama yapan, Profesör Doktor Şerif Barış, “Bu büyüklükte bir depremin normal bir yapıya zarar vermemesi lazım. Şu anda biz de deprem kongresindeyiz bir sürü insan dışarıda. Yerine büyüklüğüne bakıp tekrar değerlendirme yapmak gerek.” dedi.

KÜÇÜLMESİ GEREKİRKEN ŞİDDETİN BÜYÜMESİ ENDİŞE VERİCİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “İlk deprem Silivri’deydi ve 4.6 büyüklüğünde oldu. Ama bu depremden sonra giderek küçülmesi gerekirken 5.8’in olması endişelendirdi. Bunun öncü olup olmadığını bilmek mümkün değil. Öncü olduğunu kimse söyleyemez. Artçıları sürecektir. Ama bundan sonrasını söylemek spekülatif olur. Kocaeli’de hissedilmesi çok normal. 4’ün üzerinde artçılar olabilir. Büyük bir panik yaşamamak gerek. Bunlar olabilir.” diye konuştu.

BAĞIMSIZ DEPREM

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk sucuoğlu, ise “Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil.” dedi.

BU KADAR ÇABUK BEKLEMİYORDUK

Deprem uzmanı Prof. Dr. Doğan Perinçek ise şunları söyledi: “4.6’lık deprem olduğunda öncü deprem olduğunu söylemiştik vede dikkatli olunmasını söylemiştik. Bu kadar geç beklemiyorduk bunu. Eğer öncü depremden sonra ana deprem olacaksa 24 saat sonra 40 saat sonra olmaz. 1 saat içinde olur. Bu sürpriz oldu. İlk 4.6 deprem, 5.6 km’de oldu. Ondan sonraki artçılar 7 km derinliğe kadar ulaştı. Fay derine doğru kırılmaya devam etti. Bugünkü de 7 km derinlikte. Derine doğru kırılıyor. Ama bu fay km olarak da net bir şey söylemem ama çok uzun bir fay değil. Şuan için daha büyük bir deprem yaratmaz diye düşünmüyorum. Deprem komşu fayları tetikleyebilir. Tetiklerse 7’den büyük deprem bekleniyor. İstanbul halkından çok dikkatli olması gerekiyor.”