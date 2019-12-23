Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Türkiye’de en son nerede deprem oldu?

Türkiye'de gün içinde hissedilecek büyüklükte ve hissedilmeyen büyüklüklerde birçok deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

08:54 -
Haberler Gündem
Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Türkiye’de en son nerede deprem oldu?

Türkiye’de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler…

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more