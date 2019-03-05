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Son depremler: İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre son depremler listesi

En ufak bir sarsıntıda tetikte olan vatandaşlarımız AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yayımlanan son depremleri araştırıyor. Türkiye'nin çok önemli bir kısmı deprem kuşağında yer alıyor ve son depremler bu noktada önem kazanıyor. Aşağıda AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz...

14:11 -
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Son depremler: İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre son depremler listesi

Ülkemizde en sık yaşana doğa olaylarından biri de deprem. Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Peki son depremleri nasıl öğrenirim? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri haberimizde.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Türkiye’de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Türkiye’de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.03.05 14:27:45  39.2675   35.0055       10.8      -.-  1.8  -.-   YIGITLER-YENIFAKILI (YOZGAT)                      İlksel
2019.03.05 14:18:23  37.0583   34.8008       22.3      -.-  1.6  -.-   MESELIK-TARSUS (MERSIN)                           İlksel
2019.03.05 14:09:40  37.1078   28.3165        0.0      -.-  1.3  -.-   YENICE-(MUGLA)                                    İlksel
2019.03.05 13:36:58  38.4670   31.8363        5.1      -.-  1.5  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2019.03.05 12:56:35  39.4778   33.4948        5.7      -.-  2.2  -.-   KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)                      İlksel
2019.03.05 12:41:55  34.9650   34.0372       11.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.05 12:12:36  37.2632   28.2015        0.0      -.-  1.7  -.-   BAYIR-(MUGLA)                                     İlksel
2019.03.05 11:50:43  37.1945   27.8787        0.0      -.-  1.6  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.03.05 11:22:33  39.3470   34.9150        5.2      -.-  1.7  -.-   UCOBALAR-YENIFAKILI (YOZGAT)                      İlksel
2019.03.05 10:52:34  39.3880   34.9852        8.2      -.-  1.6  -.-   EGLENCE-BOGAZLIYAN (YOZGAT)                       İlksel
2019.03.05 10:21:02  37.0688   28.2348       15.0      -.-  1.1  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 İlksel
2019.03.05 10:06:09  39.2392   27.7142        0.0      -.-  1.3  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel
2019.03.05 09:05:37  39.8000   39.7483        6.5      -.-  1.9  -.-   TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN)                    İlksel
2019.03.05 08:54:49  39.2685   27.6075        0.0      -.-  1.6  -.-   HECIZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2019.03.05 08:32:39  39.3638   34.9695        5.0      -.-  2.2  -.-   COPLUCIFTLIGI-YENIFAKILI (YOZGAT)                 İlksel
2019.03.05 04:36:27  35.6630   31.0287       31.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.05 04:33:12  38.4563   26.8713        5.4      -.-  2.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.03.05 02:41:49  37.3640   34.4288        5.3      -.-  2.2  -.-   DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA)                   İlksel
2019.03.05 02:19:36  39.1340   29.0833        7.3      -.-  1.4  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2019.03.05 02:16:22  38.5777   31.0193        5.0      -.-  2.5  -.-   CAY (AFYONKARAHISAR)                              İlksel
2019.03.05 02:12:41  35.9598   35.4987       11.6      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.05 02:05:08  38.8813   26.4438       12.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.05 01:09:49  40.5272   28.3868        5.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.03.05 01:05:20  40.4610   28.4587        8.5      -.-  2.3  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.03.05 00:13:41  39.6142   26.4462        5.5      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.05 00:07:27  40.4490   28.4562       11.3      -.-  4.2  4.1   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2019.03.05 00:07:26)
2019.03.04 23:41:02  38.9492   42.3067        5.0      -.-  2.5  -.-   KARABURUN-BULANIK (MUS)                           İlksel
2019.03.04 23:21:44  41.7882   41.8907       14.6      -.-  3.7  3.8   GURCISTAN                                         İlksel
2019.03.04 22:14:01  37.8392   29.5010       10.1      -.-  1.8  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.03.04 18:16:51  40.4140   27.1372        0.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.04 16:54:28  39.7193   32.5668        0.0      -.-  1.7  -.-   DEVECI-HAYMANA (ANKARA)                           İlksel

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Son güncelleme: android-time 14:36 05.03.2019
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