Son depremler: İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre son depremler listesi

Ülkemizde en sık yaşana doğa olaylarından biri de deprem. Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Peki son depremleri nasıl öğrenirim? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri haberimizde.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Türkiye’de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Türkiye’de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.05 14:27:45 39.2675 35.0055 10.8 -.- 1.8 -.- YIGITLER-YENIFAKILI (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 14:18:23 37.0583 34.8008 22.3 -.- 1.6 -.- MESELIK-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.03.05 14:09:40 37.1078 28.3165 0.0 -.- 1.3 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel 2019.03.05 13:36:58 38.4670 31.8363 5.1 -.- 1.5 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel 2019.03.05 12:56:35 39.4778 33.4948 5.7 -.- 2.2 -.- KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel 2019.03.05 12:41:55 34.9650 34.0372 11.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.05 12:12:36 37.2632 28.2015 0.0 -.- 1.7 -.- BAYIR-(MUGLA) İlksel 2019.03.05 11:50:43 37.1945 27.8787 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.03.05 11:22:33 39.3470 34.9150 5.2 -.- 1.7 -.- UCOBALAR-YENIFAKILI (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 10:52:34 39.3880 34.9852 8.2 -.- 1.6 -.- EGLENCE-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 10:21:02 37.0688 28.2348 15.0 -.- 1.1 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel 2019.03.05 10:06:09 39.2392 27.7142 0.0 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel 2019.03.05 09:05:37 39.8000 39.7483 6.5 -.- 1.9 -.- TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2019.03.05 08:54:49 39.2685 27.6075 0.0 -.- 1.6 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.03.05 08:32:39 39.3638 34.9695 5.0 -.- 2.2 -.- COPLUCIFTLIGI-YENIFAKILI (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 04:36:27 35.6630 31.0287 31.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.05 04:33:12 38.4563 26.8713 5.4 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.05 02:41:49 37.3640 34.4288 5.3 -.- 2.2 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel 2019.03.05 02:19:36 39.1340 29.0833 7.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.03.05 02:16:22 38.5777 31.0193 5.0 -.- 2.5 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.03.05 02:12:41 35.9598 35.4987 11.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.05 02:05:08 38.8813 26.4438 12.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.05 01:09:49 40.5272 28.3868 5.1 -.- 1.4 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.05 01:05:20 40.4610 28.4587 8.5 -.- 2.3 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.05 00:13:41 39.6142 26.4462 5.5 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.05 00:07:27 40.4490 28.4562 11.3 -.- 4.2 4.1 BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.03.05 00:07:26) 2019.03.04 23:41:02 38.9492 42.3067 5.0 -.- 2.5 -.- KARABURUN-BULANIK (MUS) İlksel 2019.03.04 23:21:44 41.7882 41.8907 14.6 -.- 3.7 3.8 GURCISTAN İlksel 2019.03.04 22:14:01 37.8392 29.5010 10.1 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.03.04 18:16:51 40.4140 27.1372 0.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 16:54:28 39.7193 32.5668 0.0 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel