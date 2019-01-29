SON DEPREMLER: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Haberimizde bulunan linkler aracılığı ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ve son depremlerin derinlik ve büyüklük değerlerine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Son depremler ile ilgili güncel listeleri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz…

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AFAD SON DEPREMLER