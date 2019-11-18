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Son depremler: Bursa’da bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi…

Geçtiğimiz gün gerçekleşen depremin ardından Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Gece saat 02:23'te yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığı tahmin ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi...

07:25 -
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Son depremler: Bursa’da bir deprem daha! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi…

Bursa bir kez daha depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.23’te Osmangazi’de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu. Son depremlerle ilgili detaylara haberin devamındaki linklerden erişebilirsiniz…

SON DEPREMLER

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen deprem hareketlerinin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

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AFAD SON DEPREMLER

 

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