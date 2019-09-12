Son depremler: Çorum ve Hakkari sallandı… AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de bu nedenle ufak şiddetli depremler dahi tedirginlik yaratabiliyor. Yaşanan depremlerin birçok küçük şiddetli olması nedeniyle hissedilmezken, daha büyük şiddetli depremler ise halkta korku ve panik yaratabiliyor. Gece saatlerinde Hakkari’de ve Çorum’un Mecitözü ilçesinde yaşanan depremler vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.